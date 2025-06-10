В Каменке за длительное отключение воды назначили штраф в 10 000 руб.

10.06.2025 | 09:25

В Каменке директора ОДО «Каменские водопроводные сети» оштрафовали за длительное отключение ресурса в марте.

Без воды тогда остались жители улиц Кольцова, Пионерской, Олега Кошевого, Замойского, Кирова, Ворошилова, Чернышевского, Суворова и Степного проезда. Ее не было с 23:00 17 марта до 15:00 19-го числа, а также с 11:20 25 марта до 14:00 следующего дня.

«Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды составляет 8 часов. При этом ранее руководитель водоснабжающей компании уже привлекался к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Директора ОДО «Каменские водопроводные сети» оштрафовали на 10 000 рублей.