Каменская чиновница пыталась дать вице-губернатору взятку в 3 млн руб.

В Пензенской области сотруднице администрации Каменского района предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.
«По данным следствия, 16 декабря 2021 года обвиняемая лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн рублей за оказание способствования в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Вице-губернатор от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия.
«Обвиняемая в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого деяния признала. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавила Татьяна Махницкая.
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