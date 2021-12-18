Криминал

Каменская чиновница пыталась дать вице-губернатору взятку в 3 млн руб.

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В Пензенской области сотруднице администрации Каменского района предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, 16 декабря 2021 года обвиняемая лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн рублей за оказание способствования в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Вице-губернатор от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия.

«Обвиняемая в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого деяния признала. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото, видео penza.sledcom.ru
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Гость||

Едросия в своем репертуаре

Гость||

Сиськи показала бы и все. Была бы назначена.

Гость||

Кто это честный и не неподкупный вице-губернатор Пензенской области?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в размере 3 млн рублей за оказание способствования в ее победе
какие у них расценки

Гость||

18.12.2021 17:27|

Кто это честный и не неподкупный вице-губернатор Пензенской области?

Из другой губернии

Гость||

Мало дала. Кресло главы администрации большого района с центром в городе не меньше 5 млн. Жаба придушила -пожинай плоды.

Гость||

Всего 5 лямов? Готов прикупить по случаю.Куда обращаться?

Гость||

Хорошо,но это не то.Скоро будет поинтересней персонаж болтаться на крючке правосудия.

Гость||

Ох уж эти буртасские принцессы.3 ляма сумела нахапать а дать не смогла.

Гость||

Гость писал(а):

> Сиськи показала бы и все. Была бы назначена.

Логично. Сколько ей хоть годков, аппетитна ли?

Гость||

В правительстве стукачи.Олег,будь осторожен.

Гость||

Благая весть,спасибо.

Гость||

в размере 3 млн рублей за оказание способствования в ее победе

и все это нажито непосильным трудом!

Гость||

Мало наверное, оскорбился

Гость||

Молодец Олег Ягов !!! Отказался от взятки . а то сам бы загремел

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Имя: Гость
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