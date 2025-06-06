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Криминал

Директор лесничества обвиняется в получении взятки от похитителя лип

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49-летний директор Камешкирско-Лопатинского лесничества, ранее не имевший проблем с законом, обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

По версии следствия, в марте 2025 года он получил от предпринимателя 300 000 рублей, чтобы тот смог беспрепятственного выкопать липы и вывезти их из лесничества.

«Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В Пензенской области не раз фиксировались случаи кражи из лесов лип - популярных деревьев на городских улицах. Как правило, они отправляются для озеленения в другие города.

В 2021 году и в I квартале 2022-го лесные инспекторы выявили 13 подобных фактов. Ущерб оценили в 384 413 рублей.

В октябре 2022-го 32-летний житель Саратовской области, наняв рабочих, выкопал в Городищенском районе 107 лип. Как выяснилось, хищение деревьев - его бизнес, за который он ранее уже привлекался к ответственности.

8 апреля 2025 года сотрудники Камешкирско-Порзовского участкового лесничества обнаружили 153 выкопанные липы. Сотрудники полиции оперативно установили охотников за деревьями, которые также прибыли из другого региона.

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Источник — фото pxhere.com
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