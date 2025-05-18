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Криминал

Лунинец попытался дать полицейскому деньги и осложнил себе жизнь

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42-летний житель Лунинского района хотел избежать административного наказания и в итоге был осужден по уголовной статье.

20 февраля этого года в поселке Лунино мужчину, находившегося в общественном месте в состоянии опьянения, задержал сотрудник Росгвардии. Его доставили в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Мужчина очень не хотел такого исхода, поэтому попытался передать 11 000 рублей временно исполняющему обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Лунинский».

Полицейский отказался от денег, а нарушителя обвинили в даче взятки. Свою вину он признал.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Денежные средства в размере 11 000 рублей конфискованы и обращены в доход государства», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по области
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