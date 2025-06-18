В Пензе иностранца будут судить за попытку дать взятку полицейскому

18.06.2025 | 21:35

В Пензе иностранец может оказаться за решеткой из-за попытки дать взятку.

Мужчину задержали в апреле 2025 года на железнодорожном вокзале Пенза-I за нарушение режима пребывания в России.

Чтобы избежать составления протокола, он попытался подкупить сотрудника транспортной полиции, предложив ему 2 000 рублей, но тот отказался от денег.

На иностранца завели уголовное дело, пояснили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Теперь его ждет суд.

Ранее в Белинском районе 34-летний приезжий не смог подкупить оперуполномоченного отдела МВД России.