Криминал

В Пензе тысячи мигрантов могли незаконно получить гражданство

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В пятницу, 23 мая, телеграм-канал Mash сообщил о проверке в Пензе 10 000 мигрантов. Они могли незаконно получить разрешение на пребывание в России.

«Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-начальника местного управления по вопросам миграции УМВД Игоря Мысякова и его заместителя Евгения Тургенева. По версии следствия, за взятки они незаконно оформляли мигрантам гражданство, вид на жительство и иные документы», - пишет канал.

По информации портала PenzaInform.ru, 23 мая в отношении полицейских возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф в размере до 1 000 000 рублей. Обвиняемым также могут запретить занимать некоторые должности или вести определенную деятельность на срок до 7 лет.

Обоих арестовали в апреле. По версии следствия, около года они помогали индивидуальному предпринимателю легализовывать пребывание на территории России иностранцев, в том числе нарушивших требования миграционного законодательства. Кроме того, бизнесмена предупреждали о запланированных рейдах либо не включали его стройки в план.

Взамен полицейские брали взятки в виде услуг материального характера и товарно-материальных ценностей.

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Источник — фото - кадр с видео ФСБ
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