Общество

Пензенских педагогов научат выявлять маркеры неблагополучия у детей

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В Пензе на базе школы № 78 создадут пилотную площадку Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Предполагается, что классных руководителей научат определению маркеров неблагополучия у школьников, чтобы предотвратить различные негативные проявления, правонарушения.

Обучением педагогов займутся сертифицированные эксперты института, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области апробируют проект, направленный на минимизацию бюрократической нагрузки на педагога и высвобождение времени для работы, непосредственно связанной с обучением и воспитанием детей.

В перспективе планируется разработать стандарт документооборота общеобразовательных организаций и автоматизировать процесс.

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Гость||

Так что это за маркеры? Может фломастеры?

Гость||

В общем дадут законные права гнобить неугодных учеников?

Гость||

Прям вот ощущается забота государства и президента лично о подростающем поколении. Что не решение или законопроект, так и чувствуется улучшение жизни для подростающих граждан. Люди и так работать не хотят, развалили все заводы да колхозы, что бы не работать, а тут еще постоянно холяву подкидывают прям с детства. И школа пррсто замечательное образование дает детям, плюс теперь еще и воспитывать начнёт детей. Кайфовая жизнь у молодежи, главное есть уверенность, что так и дальше будет. Вот она настоящая уверенность в завтрешнем дне. Стабильность.

Гость||

ну выявили эти маркеры (как будто о них никто раньше не знал - они вполне очевидны), а что дальше? какие у педагогов права воздействия на семью? да и при нищенской зарплате зачем вообще педагогом это надо? пришел, урок провел и до свиданья...

Гость||

Без всяких маркеров каждому педагогу видно благополучие или неблагополучие ребёнка и причины этого! Они про каждого ученика и так все расскажут! Хватит отнимать время у учителей на эти «учёбы»!

Имя: Гость
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