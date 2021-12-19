Пензенских педагогов научат выявлять маркеры неблагополучия у детей

19.12.2021 | 14:25

В Пензе на базе школы № 78 создадут пилотную площадку Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Предполагается, что классных руководителей научат определению маркеров неблагополучия у школьников, чтобы предотвратить различные негативные проявления, правонарушения.

Обучением педагогов займутся сертифицированные эксперты института, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области апробируют проект, направленный на минимизацию бюрократической нагрузки на педагога и высвобождение времени для работы, непосредственно связанной с обучением и воспитанием детей.

В перспективе планируется разработать стандарт документооборота общеобразовательных организаций и автоматизировать процесс.