Пензенских педагогов научат выявлять маркеры неблагополучия у детей

В Пензе на базе школы № 78 создадут пилотную площадку Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Предполагается, что классных руководителей научат определению маркеров неблагополучия у школьников, чтобы предотвратить различные негативные проявления, правонарушения.
Обучением педагогов займутся сертифицированные эксперты института, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области апробируют проект, направленный на минимизацию бюрократической нагрузки на педагога и высвобождение времени для работы, непосредственно связанной с обучением и воспитанием детей.
В перспективе планируется разработать стандарт документооборота общеобразовательных организаций и автоматизировать процесс.
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Так что это за маркеры? Может фломастеры?