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Учеба

ОГЭ и ЕГЭ: как узнать результаты экзаменов

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В Пензенской области, как и во всей России, проходит основной период государственной итоговой аттестации. Ознакомиться со своими результатами школьники могут на портале «Госуслуги». Как правило, их публикуют через 14 дней после самого экзамена.

«Чтобы узнать баллы по ЕГЭ на «Госуслугах», нужна подтвержденная учетная запись. В строке поиска просто введите «Результаты ЕГЭ», и Робот Макс поможет найти нужную информацию», - объяснили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

При этом результаты доступны только самому участнику экзамена, родители через свой личный кабинет увидеть баллы не смогут.

«Посмотреть итоги ОГЭ через единый портал госуслуг сейчас нельзя. Пензенцы могут узнать их на региональном портале, выбрав в каталоге «Электронные услуги» - «Предоставление результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)», - уточнили в минцифры.

В Пензенской области в основной период (с 23 мая по 4 июля) ЕГЭ сдают 5 112 одиннадцатиклассников, ОГЭ - 13 445 девятиклассников.

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