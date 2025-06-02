Сетевое издание|18+|Понедельник|2 июн 2025|19:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Учеба

2 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по самому популярному предмету

Печать
Telegram

В понедельник, 2 июня, пензенским выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по обществознанию и физике. На экзамен по первому предмету заявились 2 175 человек, по второму - 874.

«В этот день в области будут работать 27 пунктов проведения экзаменов, из них 9 - в Пензе», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Обществознание - самый популярный предмет по выбору, причем не только в Пензенской области, но и в России в целом. Минимальный балл для поступления в вузы (проходной порог для абитуриентов) составляет 42 балла. По физике этот показатель равен 36 баллам.

Основной период экзаменационной кампании стартовал 23 мая. Позади уже ЕГЭ по литературе, химии, истории, математике и русскому языку.

Впереди - по биологии, географии, иностранным языкам (письменная и устная части) и информатике.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте