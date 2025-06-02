2 июня выпускники будут сдавать ЕГЭ по самому популярному предмету

02.06.2025 | 10:07

В понедельник, 2 июня, пензенским выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по обществознанию и физике. На экзамен по первому предмету заявились 2 175 человек, по второму - 874.

«В этот день в области будут работать 27 пунктов проведения экзаменов, из них 9 - в Пензе», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Обществознание - самый популярный предмет по выбору, причем не только в Пензенской области, но и в России в целом. Минимальный балл для поступления в вузы (проходной порог для абитуриентов) составляет 42 балла. По физике этот показатель равен 36 баллам.

Основной период экзаменационной кампании стартовал 23 мая. Позади уже ЕГЭ по литературе, химии, истории, математике и русскому языку.

Впереди - по биологии, географии, иностранным языкам (письменная и устная части) и информатике.