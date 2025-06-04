Общество

Эксклюзивную квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой до 1,5 млн

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В первую неделю лета появилась возможность приобрести эксклюзивный вариант в жилом комплексе «Созвездие».

Речь о 4-комнатной квартире в 25-этажном «Атласе». «Такая осталась всего одна», - пояснили в отделе продаж холдинга «Термодом».

На площади 121 квадратный метр можно по желанию обустроить 3 или 4 спальни. 2 санузла позволят комфортно жить большой семье. Встроенные в пол конвекторы обеспечат уют в доме и дадут больше пространства для обустройства. Через прочные стеклянные стены квартиры на 21-м этаже открываются красивые виды на набережную Города Спутника.

Эксклюзивную квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой до 1,5 млн

Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Только с 2 по 8 июня скидка на покупку эксклюзивной квартиры составит более 1,5 миллиона рублей. Ключи вручаются сразу в день покупки.

Следует отметить, что акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Подробности - по телефону отдела продаж 8 (8412) 28-28-20.

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие-2», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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