В поселке Лунино мать угрожала девочке-подростку убийством

28.05.2025 | 09:45

В поселке Лунино 43-летняя местная жительница угрожала убийством своей 13-летней дочери. Тревогу забил работник школы, в которой учится подросток.

Родственницы поругались на бытовой почве, и девочка грубо выразилась в сторону матери.

«Разозлившись, злоумышленница схватила дочь за шею со словами об угрозе убийством. Успокоившись, отпустила, и ссора закончилась», - сообщили в областном УМВД РФ.

На следующий день юная сельчанка пошла в школу и рассказала о случившемся. Узнав о происшествии, работник учреждения обратился в полицию.

На родительницу завели уголовное дело, она призналась в содеянном. Теперь ей грозит до 2 лет лишения свободы.