Пензячка внезапно родила в туалете московского офиса, ребенок умер

02.06.2025 | 13:43

20-летняя жительница Пензы внезапно родила в туалете московского офиса, где работала вахтовым методом. Она не догадывалась, что беременна. Ребенок умер.

О трагедии сообщил Telegram-канал Shot. По его информации, пензячка вышла замуж год назад, а спустя 6 месяцев начала ездить в столицу на подработку. В последний визит случилось страшное.

«Накануне утром она почувствовала себя плохо на рабочем месте. Пошла в туалет - и родила там девочку. В шоковом состоянии девушка 1,5 часа не пускала никого в кабинку», - пишет Shot.

Придя в чувство, она открыла дверь, но было слишком поздно. Врачи констатировали смерть младенца.

Пензячка рассказала, что не знала о своей беременности. 9 месяцев она стремительно набирала вес, но думала, что это из-за проблем со щитовидной железой.