Омбудсмен проследит за соблюдением прав учащихся на экзаменах

27.05.2025 | 21:31

В 2025 году в Пензенской области в основной период проведения государственной итоговой аттестации школьников на экзаменах присутствует уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.

Рекомендация включить детских омбудсменов в состав наблюдательных советов исходила от Министерства просвещения РФ, уточнила Елена Столярова.

Цель - оценить организацию процесса сдачи ОГЭ и ЕГЭ, проследить за соблюдением прав учащихся при проведении процедуры.

Кроме того, как уже сообщалось, в этом году ход экзаменационной кампании в школах в каждом регионе контролирует прокуратура. Особое внимание решено уделять фактам незаконного привлечения школьников к административной ответственности за использование цифровых устройств.

В Пензенской области в основной период (с 23 мая по 4 июля) ЕГЭ сдают 5 112 одиннадцатиклассников, ОГЭ - 13 445 девятиклассников.