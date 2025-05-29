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Учеба

30 мая пензенские выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

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В пятницу, 30 мая, выпускникам Пензенской области предстоит сдать ЕГЭ по второму обязательному предмету - русскому языку. Выполнять задания будут более 5 000 одиннадцатиклассников.

Экзаменационная работа состоит из 2 частей (тестовой и творческой) и включает 27 заданий: 26 - с кратким ответом и 1 - с развернутым (сочинение). На решение отводится 3 часа 30 минут.

Минимальный балл для получения аттестата - 24, для поступления в вузы - 36. В 2024-м в регионе было 14 стобалльников по русскому языку.

В 2025-м основной период стартовал 23 мая с ЕГЭ по литературе, истории и химии. На эти экзамены в Пензенской области заявились 1 715 человек, из них первый предмет выбрали 245, второй - 798, третий - 672.

27 мая выпускники сдавали экзамен по первому обязательному предмету - математике. Базовый уровень предпочли 2 257 учеников, профильный - 2 582.

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