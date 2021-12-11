Учителям в Пензенской области облегчат отчетную нагрузку

11.12.2021 | 14:57

В Пензенской области будет апробирован проект, направленный на минимизацию бюрократической нагрузки на педагога и высвобождение времени для работы, непосредственно связанной с обучением и воспитанием детей. Кроме Сурского края, пилотными регионами стали Московская область, Республика Чувашия и федеральная территория «Сириус».

В пятницу, 10 декабря, в Министерстве образования Пензенской области рабочая группа обсудила план снижения документационной нагрузки на педагогов.

На совещании отметили: при анализе обоснованности отчетной документации педагогов, школ и министерства образования региона выяснилось, что многие отчетные документы, которые обязаны готовить учителя, не подкреплены ни федеральными, ни региональными требованиями и являются «творчеством» самих школ.

В перспективе планируется разработать стандарт документооборота общеобразовательных организаций и автоматизировать процесс.

«Мы сформируем исключительный и достаточный список отчетных документов учителя и классного руководителя, требования к документообороту школы, за пределами которого запретим что-то требовать от педагогов. Данное решение найдет свое отражение и в должностных инструкциях педагогических работников, и в содержании контрольно-надзорной деятельности министерства», - сформулировал задачу министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

Он добавил, что под контроль будут взяты запросы в школы, которые присылают районные отделы образования и другие подведомственные организации, сообщили в пресс-службе регионального минобра.