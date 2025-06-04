Бойцам будут сбрасывать с дронов святую воду из Пензенской области

04.06.2025 | 13:08

В очередной партии гуманитарного груза, который отправится из Пензы в зону специальной военной операции, будут бутылки со святой водой.

Для этого представители ветеранской организации «Боевое братство», планирующие поездку, 2 июня посетили храм во имя Святой Живоначальной Троицы в деревне Камайке Пензенского района.

Ктитор храма Василий Фадеев провел экскурсию для волонтеров.

«Затем иерей Сергий Карасев, клирик Никольского храма Пензы, с молитвой набрал крещенской родниковой воды в специальную тару, рассчитанную для сброса с дронов, и помолился за волонтеров», - рассказали в Пензенской епархии.

Священник передал военнослужащим благословение с пожеланиями крепости физических и духовных сил и скорейшего возвращения с победой.