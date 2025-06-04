В Пензе могут построить хирургический корпус онкоцентра

04.06.2025 | 16:13

В среду, 4 июня, Пензенскую область посетил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн. Он высоко оценил новый лабораторно-диагностический корпус областного онкологического диспансера.

В мае 2021 года глава региона и главный онколог страны вместе символический камень в основание здания. В 2022-м началось строительство, а 8 февраля 2024-го состоялось торжественное открытие.

Для лабораторно-диагностического корпуса было приобретено более 3 000 единиц оборудования. Ежедневно специалисты проводят более 5 000 исследований, быстро и точно выявляя злокачественные образования на самых ранних стадиях.

Во время рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко Андрей Каприн отметил, что в Пензенской области создан современный центр диагностики и лечения рака, где используют передовые медицинские технологии.

«Лаборатория у вас создана на высоком уровне, молодежь работает толковая, прекрасный дневной стационар, где можно химиотерапию проводить», - подчеркнул он.

Почетный гость выразил готовность поддержать следующий шаг в развитии региональной онкологической службы - строительство нового хирургического корпуса.

«Проектно-сметная документация разработана, есть положительное заключение госэкспертизы. Заявка на финансирование направлена в федеральный центр. Андрей Дмитриевич пообещал поддержать нас в стремлении повысить качество оказания помощи в борьбе с онкологическими заболеваниями», - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.