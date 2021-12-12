В Пензе объявленный розыгрыш не повлиял на число желающих привиться

12.12.2021 | 19:20

Путь в кабинет вакцинации свободен. В коридоре городской поликлиники № 2 никого.

Воскресенье, 12 декабря, стало последним днем, когда прививка против коронавирусной инфекции имела двойную выгоду для лиц старше 60 лет: защиту здоровья и возможность получить приз.

О проведении необычной акции ранее сообщили в администрации Пензы.

«В этом розыгрыше принимают участие только те, кто вакцинируется первично», - пояснила тогда начальник управления культуры города Вера Фейгина.

«В целом такого скачка, увеличения количества прививаемых старше 60 лет не наблюдалось. Вакцинация проходит ежедневно во всех поликлиниках города. Открыты дополнительные пункты. Например, в нашем районе это пункт в Доме молодежи. В наличии сейчас есть все вакцины: «Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», - отметила врач-терапевт поликлиники № 2 Виктория Ефимова.

Люди старше 60 лет, прошедшие иммунизацию в период с 8 по 12 декабря, могут еще отнести соответствующую справку из поликлиники в комплексный центр социальной помощи своего района до 15-го числа и стать участником акции.

15 декабря в Центре культуры и досуга состоится розыгрыш ценных призов, среди которых бытовая техника, посуда, сертификаты, сладкие подарки и так далее.

«Никакого обмана не будет. Это будет лототрон. В этом лототроне будут шарики. Лототрон крутится, комиссия следит, как идет розыгрыш. Мы будем транслировать в официальном Instagram администрации Пензы», - сообщила Вера Фейгина.

Следить за тем, как вращается лототрон, будут представители общественного совета по делам культуры, члены ветеранской организации и специалисты районных отделов социальной зашиты.