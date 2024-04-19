Пензенцы могут задать экспертам вопросы о вакцинации

19.04.2024 | 14:21

С 22 по 30 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области будет проходить тематическая горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики. Она приурочена к Всемирной неделе иммунизации.

Специалисты дадут рекомендации по вакцинации против таких заболеваний, как корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит.

Кроме того, можно будет получить консультации по иммунизации от пневмококковой и гемофильной инфекций, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка.

Эксперты ответят и на другие вопросы, касающиеся заданной темы.

«Обратиться можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон горячей линии 8 (8412) 66-09-48», - уточнили в пресс-службе управления.

Также для оказания помощи гражданам и юридическим лицам действует единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).