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Общество

Пензенцы могут задать экспертам вопросы о вакцинации

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С 22 по 30 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области будет проходить тематическая горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики. Она приурочена к Всемирной неделе иммунизации.

Специалисты дадут рекомендации по вакцинации против таких заболеваний, как корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит.

Кроме того, можно будет получить консультации по иммунизации от пневмококковой и гемофильной инфекций, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка.

Эксперты ответят и на другие вопросы, касающиеся заданной темы.

«Обратиться можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон горячей линии 8 (8412) 66-09-48», - уточнили в пресс-службе управления.

Также для оказания помощи гражданам и юридическим лицам действует единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

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Источник — фото pixabay.com
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