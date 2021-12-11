В Кузнецке стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

11.12.2021 | 11:02

В понедельник, 13 декабря, в Кузнецке стартует конкурс на лучшее оформление учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности к новогодним и рождественским праздникам.

Конкурсантам предлагается продумать оригинальное декоративное освещение и праздничное украшение, используя готовые светодинамические конструкции. Приветствуется использование декоративных панно, поздравительных плакатов с корпоративной символикой, различных объемных фигур, скульптур и новогодних елок (они могут быть надувные, ледовые, снежные), архитектурной подсветки зданий и сооружений.

Как пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка, конкурс преследует несколько целей. Первая - создание праздничной атмосферы в городе; вторая - выявление лучших в оформлении зданий и территорий; третья - развитие творческой инициативы и формирование эстетического вкуса у детей и молодежи.

Итоги конкурса подведут 23 декабря, а 24-го, во время старта новогодней кампании, пройдет награждение победителей. Их определят среди предприятий, торговых центров, субъектов малого и среднего бизнеса, организаций общепита, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и образования, а также детских садов.