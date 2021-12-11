Сетевое издание|18+|Суббота|11 дек 2021|11:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

Печать

В понедельник, 13 декабря, в Кузнецке стартует конкурс на лучшее оформление учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности к новогодним и рождественским праздникам.

Конкурсантам предлагается продумать оригинальное декоративное освещение и праздничное украшение, используя готовые светодинамические конструкции. Приветствуется использование декоративных панно, поздравительных плакатов с корпоративной символикой, различных объемных фигур, скульптур и новогодних елок (они могут быть надувные, ледовые, снежные), архитектурной подсветки зданий и сооружений.

Как пояснили в пресс-службе администрации Кузнецка, конкурс преследует несколько целей. Первая - создание праздничной атмосферы в городе; вторая - выявление лучших в оформлении зданий и территорий; третья - развитие творческой инициативы и формирование эстетического вкуса у детей и молодежи.

Итоги конкурса подведут 23 декабря, а 24-го, во время старта новогодней кампании, пройдет награждение победителей. Их определят среди предприятий, торговых центров, субъектов малого и среднего бизнеса, организаций общепита, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты и образования, а также детских садов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Кому он всрался? Конкурс ваш

Гость||

всем у кого осталась голова на плечах советую отмечать старый новый год. как минимум все дешевле в два раза, и курорты и жратва с выпивкой. елки вообще на выбор и за так. мы вроде как православные и живем по православному календарю.

Гость||

в этом году сказали будут нетрадиционные елки. ждем нетрадиционных украшений на улицах кузнецка.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте