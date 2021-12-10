В Кузнецке не будет традиционных детских елок с хороводами

10.12.2021 | 09:06

О том, как в Кузнецке пройдет празднование Нового года, шла речь на совещании в администрации города в четверг, 9 декабря.

На центральной площади продолжается украшение главной елки города, высота которой составляет 15 метров. Ее установили 7 декабря. В ближайшее время будет смонтирована иллюминация, а на 20-е намечено открытие снежного городка.

Старт празднования намечен на 24 декабря: на традиционном приеме мэра Сергя Златогорского лучшим работникам городских предприятий вручат специальные премии.

В связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции традиционных елок с хороводами в творческих центрах «Родина» и «Юность» в этом году не будет. Тем не менее для юных кузнечан подготовлены новогодняя музыкальная сказка «Щелкунчик» и концерт «Новогодний космолет - спасательная операция», которые пройдут в предпраздничные дни.

На открытом воздухе в «Нескучном саду» представят игровую программу «Новый год в окно стучится».

«В праздники по максимуму планируется использовать городские спортивные площадки. В каникулы пройдут «Зимние забавы», товарищеские встречи по волейболу и баскетболу, турнир по мини-футболу, новогодние онлайн-квесты, лыжная «Рождественская гонка» и VII Рождественский зимний мотокросс», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.