Общество

На Земле происходит магнитная буря неожиданной силы

На Земле происходит самая сильная магнитная буря за 3 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Уровень бури близок к G3 (всего выделяют 5 уровней интенсивности геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и т. д.).

Ученые отмечают, что событие в общих чертах прогнозировалось еще несколько дней назад, однако сила бури стала неожиданной и заметно превосходит расчеты.

«Изначально ожидалось, что общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем 4-6 суток, и в настоящее время этот прогноз остается в силе. Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше четверга-пятницы этой недели. В то же время неправильно считать, что весь этот период будут наблюдаться непрерывные магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации», - добавили в лаборатории.

Предполагается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие несколько часов (14:30 - 17:30).

Ранее врач рассказал, как пережить магнитную бурю.

Последние новости

