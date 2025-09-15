Ресурсники рассказали, где в Пензе не будет света 16 сентября

15.09.2025 | 10:29

В Пензе во вторник, 16 сентября, из-за плановых работ на сетях не будет света в домах на нескольких улицах. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 электричество отключат по следующим адресам:

- 3-й Земляничный пр-д, 26, 27, 27а, 29, 29а, 33, 33а; ул. Изумрудная, 1; индивидуальная застройка Заря-2, стр. 82; 1-й пр-д Мозжухина, 9, 9а, 13, 20, 20а, уч. 11, 18, 27; ул. Новоселов, 27, 29, 29а, 31, 31а, 43, 45, стр. 84, 86, 88, уч. 33 и 141.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Коллективная, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а; ул. Проезжая, 47-68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78а, 80; ул. Светлая, 2/95, 8, 10, 10а; пр-д Узенький, 7Б; ул. Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34; ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31; ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные); 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7; ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а.

С 9:00 до 16:00 света не будет на ул. Ухтомского, 5.

С 13:00 до 15:00 электричество отключат по адресам:

- тупик Донецкий, 1, 3, 4, 6; ул. Ивановская, 21-39 (нечетные), 40-53, 55-66, 68-80 (четные); тупик Ивановский, 2, 6, 7а, 7Б, стр. 9, 10, 11, 13, 14; ул. Колышлейская, 37-51, 53; 3-й пр-д Терновского, 2-10, 12.