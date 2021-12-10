На прудах в Заречном заметили рискующих жизнями детей

10.12.2021 | 09:40

В Заречном дети рискуют жизнью, выходя на тонкий лед прудов. Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на обеспокоенных местных жителей.

На Лермонтовском пруду, где льдом еще даже не затянуло всю поверхность, были замечены восемь бегающих школьников. На Лесном пруду двое подростков катались на коньках. Очевидцы предостерегли детей и попросили их уйти с опасных мест.

По данным зареченского управления материально-технического обеспечения, толщина льда на прудах в городе сейчас не превышает 3-5 см. Безопасным считается покров от 10 см (для пресной воды), но детям до 14 лет в любом случае запрещено выходить на лед без сопровождения взрослых.

Несмотря на опасность прогулок по льду, зареченцы рискуют жизнями регулярно: на пруды массово выходят и дети, и взрослые.

Тем, кто не смог избежать ЧП и провалился в воду, рекомендуют не делать резких движений и стабилизировать дыхание, после чего налечь грудью на край льда и по очереди закидывать на него ноги. Если поверхность выдержит, нужно перекатиться и медленно ползти к берегу в ту сторону, с которой пришли.

Тем, кто заметил, что под лед провалился другой человек, советуют найти длинную палку, доску, веревку, шарф или ремень и ползком, широко расставляя руки и ноги, толкать спасательное средство перед собой, двигаясь к полынье.

«Остановитесь в нескольких метрах от тонущего, бросьте ему край спасательного средства; осторожно вытащите пострадавшего на лед и ползком возвращайтесь на берег. Доставьте его в теплое место и помогите снять мокрую одежду, разотрите его спиртом или водкой до покраснения, напоите горячим чаем», - пояснили спасатели.

В ноябре 2020 года в Пензе под лед провалились двое ребят. 7-летнюю девочку удалось спасти, 5-летний мальчик погиб.