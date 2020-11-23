Сетевое издание|18+|Понедельник|23 ноя 2020|08:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Десятки зареченцев вышли на тонкий лед пруда

Печать

Глава Заречного Олег Климанов отреагировал на беспечность горожан, пренебрегающих мерами безопасности и выходящих на тонкий лед. Утром в понедельник, 23 ноября, он опубликовал на личных страницах в соцсетях обращение к жителям закрытого города.

«В выходные соцсети наполнилось фотографиями зареченцев, которые вышли на лед водоемов прогуляться, покататься на коньках. Одновременно на новостных сайтах появилась страшная новость об утонувшем в областном центре ребенке 5 лет, провалившемся под лед», - рассказал Климанов.

Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, в Терновке. Двое детей отправились на прогулку в районе Пограничного проезда и вышли на лед рек Пензятки. Тонкий покров не выдержал их веса. 7-летнюю девочку удалось спасти, 5-летний мальчик погиб.

«Дорогие друзья, лед водоемов коварен, не выходите на лед сами и расскажите детям об опасности!» - призвал зареченцев Климанов.

Судя по опубликованным в Instagram фотографиям, на лед пруда в Заречном одновременно выходит по несколько десятков человек. Люди уверены, что находятся в безопасности. Так, один из интернет-пользователей в ответ на предостережения написал, что в закрытом городе холоднее, чем в Пензе, а потому и лед там толще.

Однако по словам сотрудников МЧС, в настоящее время толщина ледяного покрова на водоемах и реках менее 5 сантиметров, что представляет наибольшую опасность для людей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com
0
0
0
0
 
Гость||

Где сварщик?

Гость||

Похоже, электроды кончились!

Гость||

Он с "глупомордым" вчера бухал, сегодня болеет похоже.

Гость||

чем тоньше лед, чем меньше из зоопарка в Пензу поедут!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте