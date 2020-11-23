Десятки зареченцев вышли на тонкий лед пруда

23.11.2020 | 08:05

Глава Заречного Олег Климанов отреагировал на беспечность горожан, пренебрегающих мерами безопасности и выходящих на тонкий лед. Утром в понедельник, 23 ноября, он опубликовал на личных страницах в соцсетях обращение к жителям закрытого города.

«В выходные соцсети наполнилось фотографиями зареченцев, которые вышли на лед водоемов прогуляться, покататься на коньках. Одновременно на новостных сайтах появилась страшная новость об утонувшем в областном центре ребенке 5 лет, провалившемся под лед», - рассказал Климанов.

Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, в Терновке. Двое детей отправились на прогулку в районе Пограничного проезда и вышли на лед рек Пензятки. Тонкий покров не выдержал их веса. 7-летнюю девочку удалось спасти, 5-летний мальчик погиб.

«Дорогие друзья, лед водоемов коварен, не выходите на лед сами и расскажите детям об опасности!» - призвал зареченцев Климанов.

Судя по опубликованным в Instagram фотографиям, на лед пруда в Заречном одновременно выходит по несколько десятков человек. Люди уверены, что находятся в безопасности. Так, один из интернет-пользователей в ответ на предостережения написал, что в закрытом городе холоднее, чем в Пензе, а потому и лед там толще.

Однако по словам сотрудников МЧС, в настоящее время толщина ледяного покрова на водоемах и реках менее 5 сантиметров, что представляет наибольшую опасность для людей.