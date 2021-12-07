Общество

Заболеваемость ОРВИ в Пензе снизилась на четверть

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Эпидемиологическую ситуацию по гриппу и респираторным вирусным инфекциям в Пензенской области назвали нестабильной с высоким уровнем заболеваемости.

С 29 ноября по 5 декабря ОРВИ выявили у 3 053 пациентов (26,1% из них дети). Это на 23,7% выше эпидпорога и на 1,7% больше, чем за предыдущую неделю.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Мокшанском, Нижнеломовском, Сердобском, Лопатинском, Башмаковском, Малосердобинском, Лунинском, Пензенском, Сосновоборском, Шемышейском, Спасском, Камешкирском районах и в Кузнецке.

В Пензе заболеваемость респираторными вирусными инфекциями снизилась на 25,2%. Заболели 945 человек (на предыдущей неделе было 1 263 случаев заражения).

«За прошедшую неделю лабораторно подтверждены еще 2 случая гриппа H3N2», - уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным на 3 декабря, в Пензенскую область поступило 665 281 доза вакцин от гриппа. Привито 554 450 человека (в том числе 127 619 детей). Удельный вес тех, кто прошел иммунизацию, составил 45,25%.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе заболеваемость респираторными вирусными инфекциями снизилась на 25,2%.
Ну все правильно, морозец начался...

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