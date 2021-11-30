В Пензенской области за неделю подтвердился 3 001 случай ОРВИ

30.11.2021 | 14:39

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Пензенской области остается нестабильной и отличается высоким уровнем заболеваемости населения. Об итогах недели с 22 по 28 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали во вторник, 30-го числа.

Новых случаев заражения ОРВИ оказалось на 4,9% меньше, чем на предыдущей неделе - 3 001 против 3 157. Тем не менее суммарная заболеваемость превышает эпидемический порог на 23,1%.

Много инфицированных в Сердобском, Спасском, Сосновоборском, Мокшанском, Нижнеломовском, Башмаковском, Шемышейском, Лопатинском, Камешкирском, Бековском, Никольском районах и Кузнецке.

Что касается Пензы, то тут за неделю зарегистрировали 1 263 заболевших, что на 5,4% меньше, чем неделей ранее (1 335), но на 8,3% выше эпидпорога.

«Заболеваемость ОРВИ в Пензе в течение 47-й недели года во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня, по взрослому населению - превышение на 36,2%», - сообщили в РПН.

Кроме того, в регионе лабораторно подтвердился гонконгский грипп. Информации о первом пациенте, который подхватил опасную инфекцию, крайне мало. Известно лишь, что это несовершеннолетний - старшеклассник, семья которого живет в одном из районов области.