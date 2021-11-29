Стали известны подробности дела экс-главы Пензенского района

29.11.2021 | 11:45

В понедельник, 29 ноября, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области Ренат Алмаев озвучил на пресс-конференции подробности дела в отношении бывшего главы администрации Пензенского района.

«В сфере органов власти и управления пресечена преступная деятельность главы администрации одного из районов области, который за беспрепятственный ввод в эксплуатацию ритуального зала получил незаконное вознаграждение в общей сумме свыше 200 тысяч рублей», - рассказал Алмаев.

Сергея Козина, а также руководителя Алферьевского сельсовета Александра Есенкова задержали с поличным при передаче денег 24 марта. Козина обвиняют в получении взятки через Есенкова от генерального директора одной из организаций.

Это не единственное преступление, связанное с похоронным бизнесом. Так, именно сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции задокументировали факты передачи взяток бывшему начальнику отдела Департамента ЖКХ Пензы.

Ритуальные агенты вручили ему 88 тысяч рублей за незаконную выдачу разрешений на захоронение. Его привлекли к уголовной ответственности.