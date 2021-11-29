Сетевое издание|18+|Понедельник|29 ноя 2021|15:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

Стали известны подробности дела экс-главы Пензенского района

Печать

В понедельник, 29 ноября, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по области Ренат Алмаев озвучил на пресс-конференции подробности дела в отношении бывшего главы администрации Пензенского района.

«В сфере органов власти и управления пресечена преступная деятельность главы администрации одного из районов области, который за беспрепятственный ввод в эксплуатацию ритуального зала получил незаконное вознаграждение в общей сумме свыше 200 тысяч рублей», - рассказал Алмаев.

Сергея Козина, а также руководителя Алферьевского сельсовета Александра Есенкова задержали с поличным при передаче денег 24 марта. Козина обвиняют в получении взятки через Есенкова от генерального директора одной из организаций.

Это не единственное преступление, связанное с похоронным бизнесом. Так, именно сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции задокументировали факты передачи взяток бывшему начальнику отдела Департамента ЖКХ Пензы.

Ритуальные агенты вручили ему 88 тысяч рублей за незаконную выдачу разрешений на захоронение. Его привлекли к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Дурочка Иванкина там ни за что привлечь не хотят?

Гость||

Чёт смешная сумма какая-то, у ритуальщиков миллиарды крутятся, бабусю древнюю похоронить без излишеств, без учета поминок, на сельском кладбище100тыщ стоит!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это не единственное преступление, связанное с похоронным бизнесом.
Кстати а что там насчет строительства в санитарной зоне Терновского кладбища, проверка проведена , ведь Козин подписывал бумаги.

Гость||

Так что же с Козиным ?

Гость||

Продолжает дело Белозерцева

Гость||

Ваанино дело!

Гость||

Гость писал(a):

бабусю древнюю похоронить без излишеств, без учета поминок, на сельском кладбище100тыщ стоит!
Похороны бесплатно. Если ты не дурачок.

Гость||

Хотя, начет тебя - сомневаюсь

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте