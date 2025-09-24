Гастролер обчищал гаражи нижнеломовцев и наровчатцев

24.09.2025 | 10:32

Жители Нижнеломовского района стали жертвами краж. Неизвестный похищал из их гаражей дорогие инструменты.

Всего выявили более 10 таких случаев. Злоумышленник действовал по одной схеме: повреждал замок, проникал в гараж во дворе частного дома и забирал оттуда вещи. Добычей преступника стали виброплита, триммер, шлифовальная машина и другие вещи.

Кроме того, вор искал деньги в салонах незапертых автомобилей. В результате из разных машин он похитил 40 000 и 30 000 рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний житель Московской области. Выяснилось, что он причастен к аналогичным преступлениям в Наровчатском районе. Правоохранители задержали мужчину, выехав в Подмосковье.

На допросе злоумышленник во всем признался и рассказал, что намеренно приезжал в Пензенскую область для совершения краж. Похищенное он увозил на своем автомобиле домой, где продавал.

Украденное имущество у мужчины изъяли. В скором времени его вернут владельцам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении гастролера возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.