Криминал

Спасала от тюрьмы: 14-летняя девочка оформила кредиты на родителей

Мошенник напугал 14-летнюю жительницу Бековского района и заставил ее оформить кредиты на родителей.

Злоумышленник позвонил школьнице на сотовый, представился сотрудником портала «Госуслуги» и заявил, что данными родителей девочки завладели мошенники и теперь с их помощью якобы пытаются перевести деньги на счета экстремистских организаций.

«Собеседник запугал несовершеннолетнюю, заявив, что ее родителей посадят, если она не перечислит деньги на «безопасный счет». Испугавшись, девочка согласилась выполнить требования незнакомца», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Сначала школьница узнала пароль от банковского приложения матери, попросив ту перевести ей деньги на покупки в интернет-магазине. Женщина ввела пароль, который девочка подсмотрела и запомнила.

Затем она незаметно взяла телефон отца и сумела подобрать пароль для входа в его банковское приложение.

Злоумышленник дал школьнице указание: перечислить деньги ночью, пока родители спят и ни о чем не догадываются. Девочка дождалась нужного часа, взяла телефоны родителей, зашла в приложения банков и оформила кредиты. Также она перевела деньги с карты матери на свой счет, а утром через банкомат перечислила эту сумму на «безопасный счет».

Размер ущерба составил 315 000 рублей.

Обман раскрыла мать девочки. Она захотела зайти в свое банковское приложение. Когда у женщины это не вышло, она отправилась в банк, где и узнала, что на счетах нет средств. Осознав, что стала жертвой мошенников, сельчанка обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лицо, причастное к преступлению.

