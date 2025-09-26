Криминал

Молодого кузнечанина избили сучкорезом

На 21-летнего жителя Кузнецка напал родственник. Молодой человек получил травмы и обратился в больницу.

Врачи сообщили об инциденте в полицию. Правоохранители опросили пострадавшего. Горожанин рассказал, что был в гостях у своей бабушки и услышал, как с ней ругается его дядя. Молодой человек решил вступиться за женщину.

В итоге между ним и родственником возник конфликт. Тот вышел из дома, взял сучкорез и избил им племянника. На следующий день пострадавший обратился за медпомощью.

Травмы кузнечанина квалифицировали как легкий вред здоровью. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Дяде пострадавшего грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

