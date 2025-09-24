В Земетчинском районе мужчину порезали бензопилой

24.09.2025 | 13:14

В Земетчинском районе 61-летний сельчанин стал участником чужой семейной драмы и теперь может лишиться свободы. Мужчина использовал в качестве аргумента бензопилу.

В полицию обратился 50-летний житель района. Как он сообщил, знакомый дочери нанес ему травму.

Подозреваемый не отрицал вину и пояснил, что к нему обратилась дочь потерпевшего. Она рассказала, что поругалась с отцом, и попросилась переночевать. Мужчина впустил девушку.

Ночью он услышал стук в дверь. На пороге был отец гостьи, желавший забрать ее. Хозяин дома решил вступиться и вышел на улицу с запущенной бензопилой. Он замахнулся в сторону потерпевшего и задел его лицо - порезал от лба до подбородка.

Полиция возбудила в отношении сельчанина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД России.