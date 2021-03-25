Появились кадры с места задержания Сергея Козина

В четверг, 25 марта, следственный комитет обнародовал кадры с места задержания главы администрации Пензенского района Сергея Козина.
На видео запечатлен автомобиль, в котором передвигался 50-летний чиновник. Правоохранители пересчитывают пятитысячные купюры, извлеченные из бумажного конверта.
Сергея Козина подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 24 марта ему через посредника, главу администрации Алферьевского сельсовета Есенкова, передали от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.
Сергей Козин руководит органом местного самоуправления на протяжении пяти лет - с марта 2016 года.
В его карьере были и такие должности, как главный контролер-ревизор КРУ МФ РФ по Каменскому району, руководитель отдела КРУ МФ РФ по Пензенской области, заведующий сектором по имущественным отношениям и предпринимательским услугам администрации Каменского района, глава администрации города Кузнецка, заместитель министра финансов Пензенской области.
В отношении Козина возбудили уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании ему меры пресечения.
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