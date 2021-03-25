Криминал

Появились кадры с места задержания Сергея Козина

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В четверг, 25 марта, следственный комитет обнародовал кадры с места задержания главы администрации Пензенского района Сергея Козина.

На видео запечатлен автомобиль, в котором передвигался 50-летний чиновник. Правоохранители пересчитывают пятитысячные купюры, извлеченные из бумажного конверта.

Сергея Козина подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 24 марта ему через посредника, главу администрации Алферьевского сельсовета Есенкова, передали от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

Сергей Козин руководит органом местного самоуправления на протяжении пяти лет - с марта 2016 года.

В его карьере были и такие должности, как главный контролер-ревизор КРУ МФ РФ по Каменскому району, руководитель отдела КРУ МФ РФ по Пензенской области, заведующий сектором по имущественным отношениям и предпринимательским услугам администрации Каменского района, глава администрации города Кузнецка, заместитель министра финансов Пензенской области.

В отношении Козина возбудили уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании ему меры пресечения.

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Источник — видео СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Из Единой России его уже исключили? Или однопартийцы сопли жуют? Не хотят очистить партию от мздоимцев?

Гость||

А может быть эти деньги предназначались для детского санатория?

Гость||

Гость писал(a):

А может быть эти деньги предназначались для детского санатория?
Кто еще хочет санаторий построить, говорите заранее.

Гость||

Гость писал(a):

давайте ужеза Ибрагимовым.о
Что ты гонишь, человек реально стоил. Не смей на него наговаривать.

Гость||

Гость писал(a):

А может быть эти деньги предназначались для детского санатория?
Как? И эти тоже? ))

Гость||

Гость писал(a):

А может быть эти деньги предназначались для детского санатория?
Для детского аквариума мальчика Вани. Кормить обитателей макаронами с тушёнкой на пальмовом масле.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А может быть эти деньги предназначались для детского санатория?
Как? И эти тоже? ))
Похоже, скоро наша область будет вся застроена детскими санаториями...

Гость||

Собирал на подогрев бывшему губеру?

Имя: Гость
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