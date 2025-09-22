Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|18:28
Криминал

В Пензе женщина украла у пенсионерок полмиллиона, обещая снять сглаз

Полиция задержала 39-летнюю жительницу Ростовской области, обманувшую пензенских пенсионерок на 570 000 рублей. Она говорила, что наложен сглаз, и обещала его снять.

Женщина подходила к жертвам на улице. Одна из потерпевших, 75-летняя горожанка, сама пригласила незнакомку к себе домой для проведения ритуала очищения. Лжеведунья попросила пензячку принести свою фотографию и все деньги, которые есть, а затем положить их в носок.

«Злоумышленница взяла средства и фотографию, завернула в газету, провела некоторые манипуляции и отдала, строго наказав открыть сверток только утром следующего дня», - отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В Пензе женщина украла у пенсионерок полмиллиона, обещая снять сглаз

Когда пенсионерка все же заглянула внутрь, то увидела только газетные обрезки. Она лишилась 300 000 с лишним рублей. О случившемся горожанка сообщила в полицию.

Подозреваемую нашли, она призналась в содеянном и раскаялась. Выяснилось, что женщина обманула еще одну пожилую пензячку и получила от нее 270 000 рублей.

В Пензе женщина украла у пенсионерок полмиллиона, обещая снять сглаз

Лжеведунье назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить, есть ли другие жертвы ее афер.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
