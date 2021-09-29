В РПН не подтвердили антисанитарию в пансионате для престарелых людей

29.09.2021 | 10:21

Пожилых людей, проживавших в санатории имени Володарского в Пензе, перевезли в гостиницу «Ласточка» из-за проблем с отоплением. Об этом порталу «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы ужасных условиях, в которых содержатся пожилые обитатели пансионата «Добро», которому санаторий сдает два этажа корпуса. В частности, говорилось об отсутствии отопления и электроэнергии, а также о несоблюдении санитарно-гигиенических требований.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при проверке пансионата сообщения об антисанитарии не подтвердились. Что касается неприятного запаха, то он присущ помещениям, где живут престарелые люди, которые не могут самостоятельно себя обслуживать.

Одновременно проверку проводит прокуратура Пензенской области. Контролирующий орган интересуют не только условия проживания постояльцев, но и соблюдение трудовых прав работников санатория имени Володарского, которые жаловались на задержку зарплаты.

Издание «7х7» раскрывает причины, по которым легендарная пензенская здравница оказалась в тяжелейшей ситуации. Оно приводит пояснения генерального директора санатория имени Володарского Николая Баженова: из-за коронавирусных ограничений лечебно-профилактическое учреждение лишилось доходов, поэтому накопились долги по налогам, зарплате и коммунальным платежам. В мае по этой причине отключили газ, установили лимит на электроэнергию. Желающих отдохнуть в санатории достаточно, но санаторий может принять их лишь после того, как погасит долги.

Также «7х7» пишет, что пансионат для пожилых людей «Добро» размещался в санатории с августа 2020 года. После отключения газа для получения горячей воды пользовались электробойлерами, а с наступлением холодов были установлены масляные радиаторы.