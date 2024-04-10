Специалисты рассказали, сколько раз можно болеть мышиной лихорадкой

10.04.2024 | 21:08

После перенесенной лихорадки с геморрагическим синдромом, известной в народе как мышиная, остается стойкий иммунитет. Однако это не означает, что человек пожизненно защищен от этого заболевания.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты ответили на вопрос жителя региона о том, сколько раз можно переболеть мышиной лихорадкой.

«Повторно переболеть практически невозможно. Практически, потому что есть исключения», - объяснили в управлении.

В Пензенской области циркулирует два серотипа вируса опасной лихорадки. Первый циркулирует на большей части региона, а второй - в юго-западных районах.

«Иными словами, если вы переболели в Кузнецком районе, то это не мешает вам заразиться и переболеть повторно в Сердобском», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, с возрастом иммунитет человека ослабевает, поэтому повышается риск подхватить мышиную лихорадку во второй раз. В отдельных случаях, по словам специалистов, возможно заразиться одним и тем же типом вируса с интервалом лет в 40.

Ранее стало известно, что в регионе планируют усилить профилактическую работу по борьбе с мышиной лихорадкой. Увеличение числа случаев этого опасного заболевания, передающегося от грызунов воздушно-пылевым путем, регистрируется ежегодно весной и осенью. Инфекция может привести к гибели.