Общество

Прокуратура проверит санаторий имени Володарского в Пензе

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Прокуратура Пензенской области организовала проверку сведений о несоблюдении законодательства в санатории имени В. Володарского.

Надзорный орган изучит ситуацию и даст оценку информации о нарушении прав работников лечебно-профилактического учреждения.

«В ходе проверки будут приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В ряде изданий появились данные о том, что сотрудники учреждения пожаловались на отсутствие положенных выплат, несоблюдение санитарно-гигиенических требований в помещениях и проч.

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Гость||

Кто отжать хочет санаторий?

Гость||

лучше бы не говорили что проверит, а втихаря проверили очень быстро а потмо бы объявили кого посадили, кого уволили и какой порядок теперь будет

Гость||

Они же написали что проверят не ущемлены ли права работников , а сам факт передачи в частные руки уже поздно проверять

Гость||

Отписку пришлют что нарушения не обнаруженны работодатель все делает по закону. Я это уже проходил после сокращения из 6 больницы во время пандемии. Так нам всем и написали что все нормально, а на то что что Путин говорил по телевизору не обращайте внимание.

Гость||

Все развалили. Ну и кто нами правит? Где деньги Зин? Походу , только у великого геополитика в стране деньги на лечение детям смсками собираем, больше нигде такого нет. Позорище

Гость||

Че они там проверить хотят? Какие там должны быть условия, если финансирование санатория полностью отсутствует. Развалили все санатории в Ахунах и до последнего добрались, вредители.

Гость||

Гость писал(a):

геополитика в стране деньги на лечение детям смсками собираем, больше нигде такого нет.
Везде такое есть. Благотворительность называется.

Гость||

Вы того... этого ... Как деда Путин говорит:

Лодку- не раскачивай!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура Пензенской области организовала проверку
За своей долей пришли.

Имя: Гость
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