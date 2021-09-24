Прокуратура проверит санаторий имени Володарского в Пензе

Прокуратура Пензенской области организовала проверку сведений о несоблюдении законодательства в санатории имени В. Володарского.
Надзорный орган изучит ситуацию и даст оценку информации о нарушении прав работников лечебно-профилактического учреждения.
«В ходе проверки будут приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В ряде изданий появились данные о том, что сотрудники учреждения пожаловались на отсутствие положенных выплат, несоблюдение санитарно-гигиенических требований в помещениях и проч.
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Кто отжать хочет санаторий?