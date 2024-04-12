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Общество

В Пензенской области клещи нападают на взрослых и детей

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С начала сезона активности клещей в Пензенской области пострадали 11 человек, в том числе 6 детей в возрасте до 14 лет.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Наблюдение за клещами в 2024 году началось 4 марта, а первые укусы членистоногих были зарегистрированы 1 апреля. Жертвами кровососов стали двое 6-летних детей.

На 11 апреля специалисты исследовали в лаборатории 4 клещей, снятых с людей. Боррелии и возбудители других клещевых инфекций в них не обнаружены.

За 3 месяца в области выявили 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы и Бессоновского района. В обоих случаях заражение произошло в 2023 году, а период инкубации был длительным.

Ранее стало известно, что перед началом летнего сезона на территориях оздоровительных учреждений и мест массового отдыха пройдут противоклещевые обработки. Они охватят площадь 220 га, в том числе 100 га занимают детские летние лагеря. На профилактику нападений членистоногих на людей запланировано выделить более 4 млн рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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