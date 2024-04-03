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Общество

Роспотребнадзор предупреждает о фейках о грядущей вспышке холеры

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области предупредили, что в соцсетях и мессенджерах передается информация о якобы биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры. В рассылке говорится, что холерной палочкой может быть заражена вода.

«Распространившиеся слухи не соответствуют действительности. Это сообщение - фейк», - заявили в РПН.

Роспотребнадзор предупреждает о фейках о грядущей вспышке холеры

Специалисты в постоянном режиме проверяют безопасность и качество питьевой воды, а также ее соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим нормативам.

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области призывает быть бдительными и не распространять подобные сообщения без проверки достоверности информации, которую можно получить на официальном сайте и в социальных сетях управления», - призвали в пресс-службе ведомства.

Ранее в управлении предупредили, что во время паводка в реки, каптажи родников, колодцы могут попасть химические, органические и биологические загрязнения. Поэтому такую воду требуется кипятить или пропускать через бытовые фильтры высокой степени очистки.

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Источник — фото № 2 Управления Роспотребнадзора по Пензенской области
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