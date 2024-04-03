Роспотребнадзор предупреждает о фейках о грядущей вспышке холеры

03.04.2024 | 16:23

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области предупредили, что в соцсетях и мессенджерах передается информация о якобы биологической диверсии и надвигающейся вспышке холеры. В рассылке говорится, что холерной палочкой может быть заражена вода.

«Распространившиеся слухи не соответствуют действительности. Это сообщение - фейк», - заявили в РПН.

Специалисты в постоянном режиме проверяют безопасность и качество питьевой воды, а также ее соответствие санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим нормативам.

«Управление Роспотребнадзора по Пензенской области призывает быть бдительными и не распространять подобные сообщения без проверки достоверности информации, которую можно получить на официальном сайте и в социальных сетях управления», - призвали в пресс-службе ведомства.

Ранее в управлении предупредили, что во время паводка в реки, каптажи родников, колодцы могут попасть химические, органические и биологические загрязнения. Поэтому такую воду требуется кипятить или пропускать через бытовые фильтры высокой степени очистки.