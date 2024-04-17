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Происшествия

Отдыхавшая в пензенском санатории женщина едва не погибла в болоте

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В Пензенской области женщина, отдыхавшая в санатории, попала в беду. Вечером она решила погулять по территории и неожиданно заблудилась.

Продвигаясь вперед, она ушла довольно далеко и попала в болотистую местность. Жизнь отдыхающей была в опасности, но она успела позвонить в службу «112».

Оператор службы немедленно организовал конференцию со спасателями. Те, постоянно оставаясь на связи с заблудившейся гражданкой, задали уточняющие вопросы и сориентировались, где именно она находится.

К спасательной операции были подключены все необходимые службы.

«Нужно отдать должное женщине, которая не потеряла самообладания и не поддалась панике, отвечала четко, помогая таким образом специалистам. В итоге ее спасли», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

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