Пензячка ищет управу на соседку, которая завела свинью в многоэтажке

26.04.2024 | 17:21

Пензячка, живущая в многоэтажном доме, столкнулась с необычной ситуацией: соседка завела поросенка. Визг и запах животного причиняют неудобства.

«Нам в буквальном смысле подложили свинью. Знаю, что в частном секторе держат поросят и кур, но чтобы в многоэтажке... Соседка приволокла поросенка, мы это поняли, когда он начал визжать. Говорит, на месяц, подрастет - увезет в деревню, это где-то под Спасском. Но тварь вонять начала, на площадке вонь. Она все не увозит», - рассказала женщина редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

Горожанку интересует, куда жаловаться на соседку. «Управляйка не реагирует, типа не их дело», - пояснила она.

Обращение женщины редакция направила в региональное управление Роспотребнадзора.

В ответе, подписанном врио руководителя ведомства Михаилом Баевым, пензячке напомнили о СанПиН, которые устанавливают требования к условиям проживания в жилых зданиях. Однако санитарное законодательство не определяет требования к содержанию помещений в таких строениях.

Само управление Роспотребнадзора не контролирует граждан, занимаясь проверкой и оценкой деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, ведомство не имеет полномочий повлиять на соседку пензячки.

Куда именно обратиться возмущенной женщине, в управлении не ответили.