В Пензенской области на обработку от клещей потратят более 4 млн руб.

06.04.2024 | 11:55

Перед началом летнего сезона на территориях оздоровительных учреждений и мест массового отдыха пройдут противоклещевые обработки. Они охватят площадь 220 га, в том числе 100 га занимают детские летние лагеря.

На профилактику нападений членистоногих на людей запланировано выделить более 4 млн рублей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты напомнили: регион не эндемичен по клещевому вирусному энцефалиту. Тем не менее против данного заболевания вакцинируют работников, занятых в гидромелиоративной, строительной, заготовительной, дератизационной, дезинсекционной, лесозаготовительной, озеленительной сферах и ряде других.

Также процедура необходима тем, кто планирует поездки в неблагополучные регионы. Всего в 2024 году планируется привить 200 человек, в том числе 40 детей.

4 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. А 1 апреля зафиксированы первые случаи. Жертвами кровососов стали 2 ребенка в возрасте 6 лет.