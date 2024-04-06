Сетевое издание|18+|Суббота|6 апр 2024|15:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области на обработку от клещей потратят более 4 млн руб.

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Перед началом летнего сезона на территориях оздоровительных учреждений и мест массового отдыха пройдут противоклещевые обработки. Они охватят площадь 220 га, в том числе 100 га занимают детские летние лагеря.

На профилактику нападений членистоногих на людей запланировано выделить более 4 млн рублей, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты напомнили: регион не эндемичен по клещевому вирусному энцефалиту. Тем не менее против данного заболевания вакцинируют работников, занятых в гидромелиоративной, строительной, заготовительной, дератизационной, дезинсекционной, лесозаготовительной, озеленительной сферах и ряде других.

Также процедура необходима тем, кто планирует поездки в неблагополучные регионы. Всего в 2024 году планируется привить 200 человек, в том числе 40 детей.

4 марта начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. А 1 апреля зафиксированы первые случаи. Жертвами кровососов стали 2 ребенка в возрасте 6 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте