Общество

Горводоканал упрекнули в медленном устранении утечек в Пензе

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В среду, 29 сентября, на совещании в Пензенской городской думе вновь обсуждали ситуацию, связанную с деятельностью Горводоканала.

Глава Пензы Владимир Мутовкин отметил, что работа ресурсоснабжающей организации в последнее время вызывает большое количество нареканий со стороны населения.

«Впереди - осень, зима, некачественная работа не только чревата отключением услуг, но и связана с вопросами безопасности граждан», - подчеркнул Мутовкин.

Заместитель мэра Пензы Павел Якунин также назвал сложившуюся ситуацию сложной - на сетях как холодного водоснабжения, так и канализации.

«Устранение очень медленное - от 10 дней до двух-трех недель. Некачественная работа угрожает здоровью и жизни населения. Понимание с водоканалом у нас сейчас есть, но у них не хватает персонала. В связи с болезнью и нехваткой кадров выходит пять-семь бригад, поэтому утечки накапливаются как снежный ком», - констатировал Павел Якунин.

По его словам, стоит признать, что есть утечки и на бесхозных сетях, например брошенных застройщиками.

И. о. начальника управления ЖКХ Вадим Фейгин сообщил, что за последние две недели от жителей поступило 206 обращений, касающихся Горводоканала. С 1 августа по сегодняшний день - 361 обращение, более 200 из них организация отработала и устранила.

«206 обращений за две недели - это очень много для нашего города, я считаю», - высказал свое мнение Владимир Мутовкин.

Обстановку оценил и начальник управления ГО и ЧС Михайлов: «Это вызывает тревогу, может отразиться на дорогах. В прошлом году все видели, какая ситуация была на улице Красной».

Генеральный управляющий Горводоканала Юрий Ильин в свою очередь отметил, что если в 2015 году было 1 923 утечки, то в 2020-м - 1 209, за восемь месяцев 2021-го - 876. Он уточнил, что по водоснабжению в городе работают 15 бригад, по канализации - 9.

Что касается средств, собираемых за негативное воздействие на окружающую среду (это 370 млн за период с 2018 года плюс прогноз на 2022 и 2023 годы), то они, по его словам, целевые, собираются копейка к копейке и должны быть вложены только в модернизацию сетей.

«Эти деньги проверяются. В этом году, к примеру, была проверка ФАС», - подчеркнул Ильин.

Через три недели ситуацию обсудят еще раз.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, связанное с деятельностью Горводоканала.

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Гость||

Где миллионые штрафы на этих бездельников?

Гость||

у Горводканала 51% акций. Плевали они на нашу власть. Хотя Ильин вроде мужик умный и сообразительный.

Гость||

А в какой стадии уголовное дело? Если кто знает- напишите.

Гость||

Все они умные и сообразительные когда дело касается финансов для личного финансового благополучия. Сейчас погрозят пальчиком и дело закроют. Всё они одним миром мазаны.

Имя: Гость
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