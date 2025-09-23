Водоснабжение в Совхозе Победа: Горводоканал встретился с жителями

23.09.2025 | 17:51

Представители ООО «Горводоканал» встретились с жителями района Совхоз Победа, чтобы обсудить вопрос улучшения качества водоснабжения. Поводом стала ситуация, когда 57 частных домов и 4 малоэтажных остались без ресурса.

Было принято решение о взаимодействии с администрацией города, которая может организовать встречу с собственниками земельных участков. Основная цель - согласовать прохождение водопровода по их территориям и обеспечить выполнение необходимых работ без препятствий.

ООО «Горводоканал» рассчитывает на поддержку городских властей в реализации этого решения и отмечает, что готово к сотрудничеству в интересах жителей района.

20 сентября специалисты компании успешно устранили повреждение трубопровода в Совхозе Победа. Подача воды в дома осуществляется в штатном режиме, без ограничений.

