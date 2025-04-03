Завершены работы по ремонту коллектора на ул. Измайлова

03.04.2025 | 16:34

В среду, 2 апреля, специалисты ООО «Горводоканал» завершили ремонт на месте обвала свода трубы на канализационном коллекторе. Работы проводились в течение трех дней на улице Измайлова, 65.

«Заменили поврежденный участок диаметром 1 600 мм на трубу «Спиролайн» диаметром 1 400/1 574 мм. После этого приступили к ремонту камеры. Произвели замену плиты перекрытия размером 3,5 х 3 м. Смонтировали смотровой колодец из двух железобетонных колец диаметром 1 м, плиты перекрытия и люка», - пояснил начальник участка по ремонту сетей канализации ООО «Горводоканал» Дмитрий Курмаметов.

3 апреля территорию, где проводились работы, благоустроили: убрали строительный мусор, завезли грунт и выполнили планировку участка.

Данный коллектор имеет важное стратегическое значение для жителей Пензы. Он собирает канализационные стоки сразу нескольких микрорайонов города: Терновки, Маньчжурии, Гидростроя, Ахун.

Благодаря профессионализму сотрудников Горводоканала работы по ремонту были проведены оперативно, удалось избежать выхода стоков и подтоплений. Сейчас коллектор функционирует в штатном режиме.

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