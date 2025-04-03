Сетевое издание|18+|Четверг|3 апр 2025|18:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Завершены работы по ремонту коллектора на ул. Измайлова

Печать
Telegram

В среду, 2 апреля, специалисты ООО «Горводоканал» завершили ремонт на месте обвала свода трубы на канализационном коллекторе. Работы проводились в течение трех дней на улице Измайлова, 65.

«Заменили поврежденный участок диаметром 1 600 мм на трубу «Спиролайн» диаметром 1 400/1 574 мм. После этого приступили к ремонту камеры. Произвели замену плиты перекрытия размером 3,5 х 3 м. Смонтировали смотровой колодец из двух железобетонных колец диаметром 1 м, плиты перекрытия и люка», - пояснил начальник участка по ремонту сетей канализации ООО «Горводоканал» Дмитрий Курмаметов.

Завершены работы по ремонту коллектора на ул. Измайлова

3 апреля территорию, где проводились работы, благоустроили: убрали строительный мусор, завезли грунт и выполнили планировку участка.

Данный коллектор имеет важное стратегическое значение для жителей Пензы. Он собирает канализационные стоки сразу нескольких микрорайонов города: Терновки, Маньчжурии, Гидростроя, Ахун.

Благодаря профессионализму сотрудников Горводоканала работы по ремонту были проведены оперативно, удалось избежать выхода стоков и подтоплений. Сейчас коллектор функционирует в штатном режиме.

Реклама. Заказчик - ООО «Горводоканал», ИНН 5836623790.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте