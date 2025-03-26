Горводоканал к 9 Мая завершит восстановление дорожного полотна

26.03.2025 | 15:10

Специалисты Горводоканала приступили к благоустройству объектов улично-дорожной сети Пензы в местах проведения земляных работ.

По состоянию на 26 марта на контроле управления ЖКХ таких объектов 476. В 218 случаях необходимо восстановить благоустройство на грунте, в 258 – заасфальтировать участок дороги.

«ООО «Горводоканал» заключены договоры на восстановление благоустройства грунтовых покрытий с 5 подрядными организациями, по восстановлению асфальтобетонного покрытия - с 6 подрядными организациями. К работам подрядчики приступили с 22 марта. На сегодняшний день восстановлено 74 объекта с грунтовым покрытием. В работе - 15 объектов с асфальтобетонным покрытием», - отметил директор по общим вопросам ООО «Горводоканал» Михаил Парастаев.

В настоящее время ведутся подготовительные работы. К магистральным дорогам подрядная организация приступит с 2 апреля.

Восстановление благоустройства в местах проведения земляных работ Горводоканал планирует завершить до 9 Мая.

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