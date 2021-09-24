Общество

Возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью Горводоканала

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В пятницу, 24 сентября, на сессии Пензенской городской думы обсуждалась судьба Горводоканала. В частности, речь шла о штрафах. Один из депутатов поинтересовался, накладывает ли администрация какие-либо санкции на поставщика ресурса.

Народному избраннику ответили, что штрафы в основном касаются земельных работ, однако их общую сумму ему назвать затруднились.

Накануне старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая сообщила, что в Пензе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, связанного с деятельностью ООО «Горводоканал».

В тот же день вопрос об эффективности работы ресурсоснабжающей организации обсуждался в городской думе. На заседании было озвучено, что в Пензе сейчас 130-140 действующих протечек, которые долгое время никто не устраняет.

Глава города Владимир Мутовкин напомнил, что у Горводоканала - 51% акций, остальные 49% принадлежат муниципалитету и нередко, пользуясь большинством, организация принимает единоличное решение, не ставя в известность администрацию города.

По его словам, в устав ресурсоснабжающей организации были внесены изменения, нивелирующие воздействие со стороны городских властей на работу предприятия.

«Если первоначально порядок ключевых решений принимался 2/3 голосов, то теперь - простым большинством», - уточнил Владимир Мутовкин. При этом не всегда эти решения правильны.

Депутаты сошлись во мнении, что в сложившейся ситуации необходимо обсудить целесообразность нахождения сетей, принадлежащих муниципалитету, у частной организации, сообщили в пресс-службе гордумы.

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Источник — фото pgduma.ru
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Гость||

Да ладно, вы чо? Выборы-то уже прошли! Узбагойтесь уже, обсуждайте ковид и меры по борьбе или украшения к Н.Г., не трогайте бизнес уважаемых людей...

Гость||

Ну-ну... Продали сами, теперь попробуйте выкупить обратно.... Ежу понятно, что ключевые отрасли, обеспечивающие жизнь города- транспорт, водоканал, нельзя отдавать в частные руки, а теперь локти кусают, обсуждают, щеки дуют... А поезд-то ушел давным-давно

Гость||

а слабо против обнаглевших перевозчиков возбудиться?

Гость||

Верните Горводоканал в 100% муниципальную собственность.

Гость||

Гость писал(a):

Ну-ну... Продали сами
так им плевать, они бабла срубили на безбедную жизнь, а там хоть трава не расти

Гость||

Перевозчики - неприкасаемые. Они зарабатывают на лохах. А ГВК только сосёт бабло из бюджета, т.е. у государства, монополия на воровство которого не может быть поколебима.

Гость||

арбеково в помойку превратили из дыры на проспекте строителей у олимпа текла вонючая вода посреди дороги долгое время

Гость||

Поболтают, попишут тома этого дела и как обычно закроют, там схемы все отработаны, реалной конкуренции нет и даже не пахнет, все руки друг друга моют скорее всего, хоть бы лучше кланы были какие дрались между собой хоть интерерсней жить было бы

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Депутаты сошлись во мнении, что в сложившейся ситуации необходимо обсудить целесообразность нахождения сетей, принадлежащих муниципалитету, у частной организации, сообщили в пресс-службе гордумы.
Всё верно. Отнять все сети у ООО «Горводоканал» и передать государственной компании.

Гость||

Гость писал(а):

> арбеково в помойку превратили из дыры на проспекте строителей у олимпа

> текла вонючая вода посреди дороги долгое время

На Глазунова/Ладожской всю землю перепахали, не проехать, не пройти

Гость||

Как так вообще получилось, что вода у частника. Это что, магазин магнит, или караван с пятерочкой какой-то?.

Гость||

Гость писал(a):

Как так вообще получилось, что вода у частника
город непуганых мартышек у руля, пинка дать некому

Гость||

Белозерцева надо требушить чтоб побольше дали

Гость||

Пчёлы против мёда.

Гость||

Смена юридического лица или собственника компании не решит накопившиеся проблемы

Мупы в Пензе убыточны

Это будет очередной банкрот

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Имя: Гость
Комментарий:

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