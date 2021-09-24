Возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью Горводоканала

24.09.2021 | 10:32

В пятницу, 24 сентября, на сессии Пензенской городской думы обсуждалась судьба Горводоканала. В частности, речь шла о штрафах. Один из депутатов поинтересовался, накладывает ли администрация какие-либо санкции на поставщика ресурса.

Народному избраннику ответили, что штрафы в основном касаются земельных работ, однако их общую сумму ему назвать затруднились.

Накануне старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая сообщила, что в Пензе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, связанного с деятельностью ООО «Горводоканал».

В тот же день вопрос об эффективности работы ресурсоснабжающей организации обсуждался в городской думе. На заседании было озвучено, что в Пензе сейчас 130-140 действующих протечек, которые долгое время никто не устраняет.

Глава города Владимир Мутовкин напомнил, что у Горводоканала - 51% акций, остальные 49% принадлежат муниципалитету и нередко, пользуясь большинством, организация принимает единоличное решение, не ставя в известность администрацию города.

По его словам, в устав ресурсоснабжающей организации были внесены изменения, нивелирующие воздействие со стороны городских властей на работу предприятия.

«Если первоначально порядок ключевых решений принимался 2/3 голосов, то теперь - простым большинством», - уточнил Владимир Мутовкин. При этом не всегда эти решения правильны.

Депутаты сошлись во мнении, что в сложившейся ситуации необходимо обсудить целесообразность нахождения сетей, принадлежащих муниципалитету, у частной организации, сообщили в пресс-службе гордумы.