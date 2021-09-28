Общество

Зареченцам объяснили введение QR-кодов для входа во дворец спорта

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В Заречном обеспокоенные родители попросили у председателя комитета по физической культуре и спорту города Валерия Сирюшова комментарий по поводу запрета на вход во дворец спорта людям, не имеющим QR-код.

Итогами встречи с чиновником они поделились с участниками группы zar_info58 соцсети Instagram в понедельник, 27 сентября.

Ограничение на посещение ввели 25 сентября. Привязку к проведению массовых мероприятий оно не имеет. Теперь взрослые горожане, не имеющие свежего отрицательного ПЦР-теста или QR-кода, не могут сопровождать детей или же посещать бассейн.

«Учреждение вправе устанавливать требования для входного контроля, определять, предоставлять услугу или нет. [Запрет установлен] в связи с тем, что во время оздоровительных услуг у нас проводятся тренировочные мероприятия. Вы подвергаете риску не только себя, но и людей, которые находятся в бассейне», - объяснил нововведение Валерий Сирюшов.

Он указал родительницам, пришедшим к нему на прием, что вход по коду или отрицательному тесту предотвратил скопление мам в фойе дворца спорта и это верно, поскольку в городе регистрируют стремительный рост числа заражений.

Что касается желающих поплавать, то им тоже нужен QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или же отрицательный ПЦР-тест. При этом Валерий Сирюшов сослался на постановление губернатора.

Пост собрал свыше 200 комментариев. Кто-то из горожан счел происходящее беспределом, однако большинство отметило, что в Заречном болеет множество детей, красная зона заполнена, поэтому правильным будет пока не посещать кружки, бассейны или же организовать вход по QR-коду.

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Гость||

Так кюаркодные тоже болеют и тоже являются носителями

Гость||

сделают себе печать его на челе или на правой руке а те кто не сделают ничего не смогут продать или купить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

объяснил нововведение Валерий Сирюшов.
Но по немецки никто не понял.

Гость||

А в пензенский фитнес-ценорах тоже по кюэр-кодам пускают?

Имя: Гость
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