Зареченцев восхитила и напугала лиса в черте города

25.05.2024 | 10:37

Жителю Заречного удалось снять на камеру лису в городской черте - на асфальтовой дорожке в зеленой зоне. Запись появилась в городском чате в пятницу, 24 мая.

Видно, что молодая лисица спокойно относится и к человеку рядом с собой, и к шуму автомобилей. Какое-то время она стоит на дорожке, потом изящно прыгает в траву и исчезает за кустами.

Мнения жителей закрытого города разделились. Одни восхищаются диким зверем: «Ошалеть», «Какая красивая она!»

Другие считают, что животное может быть больным.

«По-любому бешеная», «Почему не застрелят?» - пишут они.

«Она вся облезлая, нормальные лисы не такие», - аргументировал один из комментаторов подобную точку зрения.

«А какие, по-вашему, лисы, живущие в лесу, постоянно борющиеся за пропитание? Как после похода к профессиональному грумеру перед выставкой? Хватит народ пугать. О том, что лиса заражена бешенством, можно понять по следующим признакам: обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка», - изложил противоположный взгляд другой зареченец.

«Но все равно лучше от нее подальше держаться», - резюмировала еще одна участница обсуждения.