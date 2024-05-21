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Общество

У призывников из Заречного появится еще одно место службы

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Зареченские призывники снова смогут проходить срочную службу на ракетном катере Балтийского флота. О достигнутой договоренности сообщил и. о. главы ЗАТО Алексей Костин.

«Знаю, что такой запрос у горожан есть», - отметил он, уточнив, что 18 мая в Балтийске обсудил тему с командиром корабля.

Решено возобновить несение службы с этой осени.

Морские просторы России охраняют два «пензенца» - ракетные катера «Заречный» и «Кузнецк». Первому кораблю, прежде значившемуся как Р-129, имя было присвоено в 2012 году, а второму, Р-187, в 2014-м.

Оба судна предназначены для уничтожения боевых кораблей противника, его транспортных судов, а также вертолетов. Они снабжены артиллерийскими установками и переносными зенитно-ракетными комплексами.

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